عودة المياه إلى سرت

إحدى مضخات المياه في النهر الصناعي (الإنترنت: أرشيفية)

عادت المياه إلى منازل الأهالي في سرت، اليوم الأحد، بعد بدء العمل في محطة المدينة الرئيسية، وضخ المياه بقدرة أربعين ألف متر مكعب يوميًّا، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن سرت عانت خلال الفترة الماضية شحًّا في المياه؛ بسبب تعديات المواطنين على المشاريع الزراعية شرق المدينة، وتوصيل المياه إلى مزارعهم بطريقة غير شرعية، بحسب تصريحات مصدر أمني إلى «بوابة الوسط»، الذي أشار إلى تعديهم على صمامات التشغيل لخزان القرضابية الكبير لمياه النهر الصناعي، والمغذي للمدينة.

وأكمل أن هولاء المواطنين اعتدوا أيضًا على خزان الخمسين، شرق مدينة سرت، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الضغط في أنابيب النهر الصناعي، التي تغذي الخزان بالمياه.