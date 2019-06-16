حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (16 يونيو)

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثير المنخفض الجوي الحراري الصحراوي على أغلب مناطق ليبيا.

وأشارت النشرة الجوية، الصادرة عن المركز، إلى أن درجات الحرارة تكون مرتفعة على مناطق الدواخل والوسط والجنوب، ومن المتوقع أن تتراوح بين 40 و46 درجة مئوية، وبين 28 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، مع رطوبة عالية واحتمال ظهور شبوره مائية في الصباح الباكر.

ونوه إلى احتمال هطول زخات خفيفة من الأمطار على مناطق الوسط والحمادة، وغدًا على بعض مناطق شمال غرب البلاد.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدًا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية قي الصباح الباكر على المناطق الساحلية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط غدًا على بعض المناطق الساحلية؛ مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين29 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتكون بين 36 و42 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو – مراده

السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر مساء غدا، مع احتمال سقوط امطار خفيفة يوم الثلاثاء المقبل على بعض المناطق الساحلية، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على خليج بنغازى، وأقصي الساحل الشرقي، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الثلاثاء الى جنوبية شرقية تنشط على مناطق الخليج، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتكون بين 36 و40 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها- غـات- غدامس-الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على الحمادة والجفرة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و46 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الثلاثاء إلى شرقية فجنوبية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و43 درجة مئوية.

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