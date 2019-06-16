ورشة عمل في تونس لمناقشة اتفاقية ضمان الائتمان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 11:39 صباحا
من أعمال ورشة عمل في تونس لمناقشة اتفاقية ضمان الائتمان . (وال)

نظمت مؤسسة خبراء فرنسا في تونس، أمس السبت، ورشة عمل لمناقشة مشروع اتفاقية ضمان الائتمان، وقد بحثت بنود ومواد مشروع الاتفاقية من الناحيتين القانونية والفنية؛ تمهيدًا لتوقيعها بين صندوق ضمان الائتمان والمؤسسات المصرفية بعد الوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق، وفق وكالة الأنباء الليبية.

وأشارت الوكالة إلى مناقشة الورشة بنودًا مثل طبيعة الائتمان وشروطه ومعايير قبول أو رفض ضمان المشروعات «المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة والمشروعات الناشئة والمتطورة»، إضافة إلى القطاعات المقبولة للحصول على الضمان والتمويلات الخاضعة لهذه الاتفاقية.

كما تناول المشاركون في الورشة أيضًا بند التمويلات الخاضعة لهذه الاتفاقية والتغطية (مدة وأساس الضمان)، والمصاريف الإدارية لصندوق ضمان الائتمان والمواد المتعلقة بالضمان وأسس الدفع والتحصيل.

واستعرضوا، إجراءات إعداد وتنظيم علاقة صندوق الائتمان بالمؤسسات المصرفية، التي اُتُّخذت من العام 2012 إلى العام 2018، ومنها إعادة إعداد اللوائح المنظمة لعمل الصندوق، ولائحة الموارد البشرية، وإعداد لائحة السياسات العامة للصندوق واللائحة المالية، وصولًا إلى إعداد اتفاقية ضمان الائتمان بمشاركة المؤسسات المصرفية، حسب الوكالة.

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أصدر خلال شهر فبراير الماضي، قرارًا بإعادة تنظيم صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل.

ونص قرار المجلس الرئاسي رقم (205) لسنة 2019، الذي جاء في 26 مادة، في مادته الأولى على إعادة تسمية الصندوق، (صندوق ضمان الائتمان) على أن تكون للصندوق الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الاقتصاد والصناعة، ويكون مقره في مدينة بنغازي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبد الجليل سيف النصر
ثقافة وفن
مواعيد وملاعب مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019
رياضة محلية
فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا
دولى
سلامة: تقييم المجتمع الدولي بات أكثر واقعية وأتوقع قرارًا أمميًا قريبًا بشأن ...
ليبيا
رسمياً.. الدينار يفقد 10.5% مقابل الدولار في 8 سنوات
ليبيا
سلامة: البعثة الأممية لن تتخذ موقفًا تجاه أحد في ليبيا لأننا لسنا طرفًا سياسيا
ليبيا
«الوسط» تحاور شوقي ناصر: صاحب الدراسة التي تنبأت بـ«كارثة غات»
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد يقدم هازارد أمام 50 ألف مشجع في برنابيو
رياضة عالمية
لحظة استهداف مطار أبها السعودي -فيديو
عربى
بالفيديو.. عبدالمعز يستعرض بالكرة قبل منافسات ألعاب أفريقيا الشاطئية
رياضة محلية
ليبيا تواجه إنجلترا فى افتتاح مونديال القدم المصغرة
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف طبي.. القهوة قادرة على معالجة مصابين بخلل حركي نادر