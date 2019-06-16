المجلس الرئاسي: السراج يلقي كلمة «هامة» بعد قليل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 11:21 صباحا

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن رئيس المجلس، فائز السراج، «سيلقي كلمة هامة تبث مباشرة على قناتي ليبيا الرسمية والوطنية، ظهر اليوم»، وفق منشور للمكتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويوم الجمعة الماضي، توقع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أن تقدم أطراف الأزمة الليبية مبادرات جديدة للعودة إلى طاولة الحوار وإطلاق العملية السياسية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، «قلت للطرفين إنه حان الوقت ليس فقط لوقف إطلاق الرصاص ولكن أيضًا لإطلاق المبادرات أن تقولوا ما هي شروطكم لكي نصل إلى توقيت العملية السياسية».

وأسفرت الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني عن مقتل 676 قتيلًا وإصابة 3 آلاف شخص، وأكثر من 91 ألف نازح، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

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