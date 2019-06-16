لجنة أزمة الوقود تعلن اختفاء طوابير السيارات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 10:46 صباحا
إحدى محطات الوقود في ليبيا، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود التابعة لحكومة الوفاق، محمد فتح الله، اليوم الأحد، انتهاء الأزمة، واختفاء الطوابيرأمام المحطات في طرابلس، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية.

وأكد فتح الله، توفر كميات كبيرة من الوقود في مستودعات العاصمة، منوها إلى وصول ناقلتي وقود إلى مينائي طرابلس والزاوية.

وأشار فتح الله، إلى أن الحرس البلدي كلف بمتابعة عمل المحطات خاصة التي تم تكليفها بالعمل 24 ساعة.

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وفي مطلع يونيو الحالي، قررت لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق الوطني، تشكيل لجنة لحل أزمة الوقود في طرابلس، وقد اتخذت اللجنة عدة إجراءات في هذا الشأن، منها تكليف 14 محطة وقود بالمدينة بالعمل 24 ساعة إلى حين عودة معدلات التزويد بالوقود إلى طبيعتها.

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