استمرار رصف الطرق في بنغازي

أعمال رصف شارع الإسكندرية في بنغازي، 15 يونيو 2019، (الإنترنت: فيسبوك)

تتواصل أعمال تمهيد الطرق في بنغازي، حيث أعلن المجلس البلدي بالمدينة، رصف شارع الإسكندرية (الفندق البلدي) إلى طريق مستشفى الجمهورية، بمساحة 70 متر مربع، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي سياق متصل، كشف المجلس، في بيان الأربعاء الماضي، انتهاء رصف القطعية الخاصة بالطريق الدائري الرابع، مفترق جامعة بنغازي.

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يذكر أن المجلس بدأ 6 سبتمبر الماضي، تنفيذ مشاريع رصف عدد من الطرق في مدينة بنغازي، بإشراف مكتب المشروعات بقطاع الإسكان والمرافق بنغازي التابع للحكومة الموقتة.

أعمال رصف شارع الإسكندرية في بنغازي، 15 يونيو 2019، (الإنترنت: فيسبوك)

أعمال رصف شارع الإسكندرية في بنغازي، 15 يونيو 2019، (الإنترنت: فيسبوك)