استمرار رصف الطرق في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 09:40 صباحا
أعمال رصف شارع الإسكندرية في بنغازي، 15 يونيو 2019، (الإنترنت: فيسبوك)

تتواصل أعمال تمهيد الطرق في بنغازي، حيث أعلن المجلس البلدي بالمدينة، رصف شارع الإسكندرية (الفندق البلدي) إلى طريق مستشفى الجمهورية، بمساحة 70 متر مربع، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي سياق متصل، كشف المجلس، في بيان الأربعاء الماضي، انتهاء رصف القطعية الخاصة بالطريق الدائري الرابع، مفترق جامعة بنغازي.

اقرأ أيضًا: «النهر الصناعي» ينفي انقطاع المياه عن مدينة بنغازي

يذكر أن المجلس بدأ 6 سبتمبر الماضي، تنفيذ مشاريع رصف عدد من الطرق في مدينة بنغازي، بإشراف مكتب المشروعات بقطاع الإسكان والمرافق بنغازي التابع للحكومة الموقتة.

أعمال رصف شارع الإسكندرية في بنغازي، 15 يونيو 2019، (الإنترنت: فيسبوك)
أعمال رصف شارع الإسكندرية في بنغازي، 15 يونيو 2019، (الإنترنت: فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبد الجليل سيف النصر
ثقافة وفن
مواعيد وملاعب مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019
رياضة محلية
فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا
دولى
سلامة: تقييم المجتمع الدولي بات أكثر واقعية وأتوقع قرارًا أمميًا قريبًا بشأن ...
ليبيا
رسمياً.. الدينار يفقد 10.5% مقابل الدولار في 8 سنوات
ليبيا
سلامة: البعثة الأممية لن تتخذ موقفًا تجاه أحد في ليبيا لأننا لسنا طرفًا سياسيا
ليبيا
«الوسط» تحاور شوقي ناصر: صاحب الدراسة التي تنبأت بـ«كارثة غات»
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد يقدم هازارد أمام 50 ألف مشجع في برنابيو
رياضة عالمية
لحظة استهداف مطار أبها السعودي -فيديو
عربى
بالفيديو.. عبدالمعز يستعرض بالكرة قبل منافسات ألعاب أفريقيا الشاطئية
رياضة محلية
ليبيا تواجه إنجلترا فى افتتاح مونديال القدم المصغرة
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف طبي.. القهوة قادرة على معالجة مصابين بخلل حركي نادر