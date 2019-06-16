«داخلية الوفاق» تكلف قوة خاصة بتأمين الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 08:26 صباحا
قوة الدعم الخاصة بالمنطقة الوسطى، التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي، (الإنترنت: فيسبوك)

‏كلفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، صباح اليوم الأحد، قوة الدعم الخاصة بالمنطقة الوسطى، التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي، بتأمين الطريق الساحلي الممتد من بوابة غوط الرمان شرق مدينة طرابلس إلى بوابة الدافنية غرب مدينة مصراتة.

وأوضحت الوزارة، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مهام القوة هي تنظيم دوريات ثابتة ومتحركة في كل تقاطعات الطُريق والإشارات الضوئية ومداخل الطُرق الفرعية.

ومن بين المهام الأخرى للقوة تسهيل حركة السير والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على الأمن العام في عدد من المناطق بالطريق الساحلي على مدار 24 ساعة، حسب البيان.

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يأتي هذا الإجراء بعد ساعات من اعتماد حكومة الوفاق، مرحلة جديدة من خطة المواجهة في حرب العاصمة، حسب بيان حكومة الوفاق.

ولم يوضح البيان تفاصيل تلك الخطة ولا المرحلة التي ستعتمد عليها قوات الوفاق.

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