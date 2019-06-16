قوات الوفاق تعتمد مرحلة جديدة من المواجهة في حرب العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 12:30 صباحا
جانب من لقاء السراج مع قادة قوات الوفاق. (حكومة الوفاق عبر فيسبوك)

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق، اعتماد مرحلة جديد من خطة مواجهة القوات المعتدية في حرب العاصمة، حسب ما ذكرت حكومة الوفاق في بيان نشرته عبر صفحتها بـ«فيسبوك» في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

وذكر البيان أن «القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج التقى أمس السبت مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ووزير الداخلية، وآمراء المناطق العسكرية، وقادة المحاور، الوضع الميداني وسير العمليات في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها والمدن المجاورة».

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وأضاف البيان أن «الاجتماع تطرق إلى برامج وآليات التنسيق بين غرفة العمليات العسكرية لطرابلس ومختلف القطاعات الأمنية والعسكرية، ومراجعة التدابير والخطط الأمنية لتأمين سلامة المواطنين والمنشآت الحيوية».

وقال البيان إن «الاجتماع شهد اعتماد المرحلة الجديدة من خطة مواجهة القوات المعتدية على العاصمة، وتحديد متطلباتها، كما أصدر القائد الأعلى أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة بكافة الاحتياجات التي تتطلبها العمليات».

ولم يوضح البيان تفاصيل تلك الخطة ولا المرحلة التي ستعتمد عليها قوات الوفاق.

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ولا تزال المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس تدور منذ الرابع من شهر أبريل، مخلفة مئات القتلى والجرحى، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب نزوح الآلاف من سكان المناطق القريبة من محاور الاشتباكات.

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