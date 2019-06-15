صحة الوفاق تعلن استقرار الحالة الصحية للدكتور الأجنف

الدكتور أبو بكر الأجنف استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية, 15 يونيو 2019, (رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة)

كشفت رئيس قسم الإعلام في وزارة الصحة بحكومة الوفاق، وداد أبو النيران، عن استقرار الحالة الصحية للدكتور أبو بكر الأجنف استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، الذي تعرض للاعتداء والسرقة على أيدي لصوص خارجين عن القانون أمس.

وأوضحت أبو النيران خلال تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الدكتور تعرض لإصابات في الرأس والوجه والظهر «وأظهرت صور الأشعة المقطعية عدم خطورة هذه الإصابات».

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ودانت النقابة العامة لأطباء ليبيا الاعتداء على الدكتور أبوبكر الأجنف، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، قائلة، إن «ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، الأمر الذي ندينه ونستنكره استنكارًا شديدًا».

وأعلنت النقابة: «وبكل جد وصرامة رفضها التام لما تعرض له استشاري أمراض القلب أبوبكر الأجنف من اعتداء وتهجم بالضرب والسرقة، وندعو الجهات الرسمية والمسؤولة التحقيق في الحادثة وتكثيف جهودها للقبض على من ارتكب هذه الجريمة في حق الطبيب الليبي، إضافة إلى وضع حد للمهازل التي تحدث داخل وخارج المؤسسات الصحية في حق الأطباء».

ووعدت النقابة بأن «يكون التصدي لهذه الظاهرة من ضمن أولوياتها، بكل ماتملكه من الأدوات القانونية والتصعيدية اللازمة لأخذ حق كل من يعتدي على الكوادر الطبية».