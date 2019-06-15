وفد وزاري من الحكومة الموقتة يصل إلى غات لبحث احتياجاتها

وفد وزاري من الحكومة الموقتة يصل غات لتفقد المنطقة بعد السيول, 15 يونيو 2019 (الحكومة الموقتة)

وصل إلى بلدية غات، بعد ظهر اليوم السبت، وفد وزاري من الحكومة الموقتة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش؛ لتفقد المنطقة بعد السيول التي اجتاحتها خلال المدة الماضية وتسببت في أضرار كبيرة ونزوح المواطنين.

وأوضح بيان للحكومة الموقتة، أن الوفد يضم وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموقتة حاتم العريبي، وعدد من المسؤولين.

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فيما كان في استقبال الوفد بمطار غات الدولي عميد وأعضاء البلدية، إضافة إلى أعيان وحكماء المنطقة.

وعقد وفد الحكومة الموقتة اجتماعًا بمختلف مسؤولي البلدية، للاستماع إلى أبرز احتياجاتهم، والتأكد من وصول كافة المساعدات والإغاثة التي سيَّرتها الحكومة الموقتة إلى البلدية فور وقوع الكارثة الطبيعية.

وفد الحكومة الموقتة بين أعيان غات لتفقد المنطقة بعد السيول, 15 يونيو 2019 (الحكومة الموقتة)

وفد الحكومة الموقتة يبحث مشكلات أهالي غات, 15 يونيو 2019 (الحكومة الموقتة)