وفد وزاري من الحكومة الموقتة يصل إلى غات لبحث احتياجاتها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 يونيو 2019, 04:52 مساء
وفد وزاري من الحكومة الموقتة يصل غات لتفقد المنطقة بعد السيول, 15 يونيو 2019 (الحكومة الموقتة)

وصل إلى بلدية غات، بعد ظهر اليوم السبت، وفد وزاري من الحكومة الموقتة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش؛ لتفقد المنطقة بعد السيول التي اجتاحتها خلال المدة الماضية وتسببت في أضرار كبيرة ونزوح المواطنين.

وأوضح بيان للحكومة الموقتة، أن الوفد يضم وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموقتة حاتم العريبي، وعدد من المسؤولين.

الأمم المتحدة: نزوح 4 آلاف شخص جراء «سيول غات» و94 ألفًا بسبب «حرب العاصمة»

فيما كان في استقبال الوفد بمطار غات الدولي عميد وأعضاء البلدية، إضافة إلى أعيان وحكماء المنطقة.

وعقد وفد الحكومة الموقتة اجتماعًا بمختلف مسؤولي البلدية، للاستماع إلى أبرز احتياجاتهم، والتأكد من وصول كافة المساعدات والإغاثة التي سيَّرتها الحكومة الموقتة إلى البلدية فور وقوع الكارثة الطبيعية.

وفد الحكومة الموقتة بين أعيان غات لتفقد المنطقة بعد السيول, 15 يونيو 2019 (الحكومة الموقتة)
وفد الحكومة الموقتة يبحث مشكلات أهالي غات, 15 يونيو 2019 (الحكومة الموقتة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا
دولى
سلامة: تقييم المجتمع الدولي بات أكثر واقعية وأتوقع قرارًا أمميًا قريبًا بشأن ...
ليبيا
رسمياً.. الدينار يفقد 10.5% مقابل الدولار في 8 سنوات
ليبيا
سلامة: البعثة الأممية لن تتخذ موقفًا تجاه أحد في ليبيا لأننا لسنا طرفًا سياسيا
ليبيا
«الوسط» تحاور شوقي ناصر: صاحب الدراسة التي تنبأت بـ«كارثة غات»
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد يقدم هازارد أمام 50 ألف مشجع في برنابيو
رياضة عالمية
لحظة استهداف مطار أبها السعودي -فيديو
عربى
بالفيديو.. عبدالمعز يستعرض بالكرة قبل منافسات ألعاب أفريقيا الشاطئية
رياضة محلية
ليبيا تواجه إنجلترا فى افتتاح مونديال القدم المصغرة
رياضة محلية
في العدد: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا و«مأساة غات» توحد الليبيين
ليبيا
عقيلة صالح: تحرير طرابلس ليس عملية عسكرية سهلة والحل السياسي يأتي بعدها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

6 عوامل تزيد من رائحة العرق