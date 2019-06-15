السوق الموازية: تباين أداء العملات الدولية أمام الدينار الليبي

تباين أداء العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية بليبيا، إذ بدأت كل من العملتين الأميركية والأوروبية تعاملات الأسبوع دون تغيير عن تداولات أول من أمس، في حين تراجع كل من الدينار التونسي والعملة البريطانية.

واستقر سعر صرف الدولار عند 4.375 دينار اليوم السبت، دون تغيير عمّا سجله نهاية الأسبوع، كما استقر سعر صرف اليورو عند 4.89 دينار، مقابل ما يتراوح بين 4.89 دينار و 4.90 دينار، خلال الفترة نفسها.

بينما تراجع الجنيه الاسترليني إلى 5.43 دينار اليوم، مقابل 5.46 دينار، بفارق ثلاثة قروش، وكذلك الدينار التونسي الذي انخفض إلى 1.43 دينار، مقابل 1.44 دينار.