تحمل مهاجرين أنقذوا قبالة ليبيا.. سالفيني: «سي ووتش» لن ترسو في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 يونيو 2019, 12:16 مساء
سفينة الإنقاذ سي ووتش. (أرشيفية: الإنترنت)

رفض نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني رسو سفينة «سي ووتش» التي تحمل على متنها 52 مهاجرًا أنقذوا قبالة ليبيا في الموانئ الإيطالية، مؤكدًا أنها «خارجة عن القانون،ولن تفرغ مهاجريها في إيطاليا».

وأضاف سالفيني في تصريحات على هامش مؤتمر في مدينة «كاتوليكا» الجمعة، أنها «تروح وتجيء، وقد أظهرت للمرة الألف أنها تعمل خارج نطاق القانون، أتساءل لماذا لم يؤكد شخص ما في النيابة العامة مصادرة السفينة؟ ولم يمض قدماً في التحقيقات بشأنها؟، لأنه يبدو واضحًا لي أنها لا تحترم القانون، وتفضل المتاجرين بالبشر في الواقع»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

اقرأ أيضًا: «سي ووتش» ترد على طلب وزير الداخلية الإيطالي بإنزال مهاجرين في ميناء طرابلس

وأشار وزير الداخلية الإيطالي إلى أنه «في عرض البحر، هناك كل الأدوات والوسائل التشريعية اللازمة لمنع مساعدي المتاجرين بالبشر هؤلاء من الوصول إلى إيطاليا»، موضحًا أن «المنظمة غير الحكومية نفسها، طلبت من ليبيا أن تدلها على مرفأ ما، وربما كانت تظن بأن أحداً لن يرد عليها من طرابلس، إلا أنها تلقت رداً، وإن كانت قد طلبت ميناءً في ليبيا وحظيت به، فعليها الذهاب إلى ليبيا».

وأكد زعيم حزب الرابطة أن «رجال سي ووتش من المؤكد أنهم لن يصلوا إلى إيطاليا لأنهم لا يظنون بأنني أحمق، ولأنهم يستخدمون البشر لمصالح وضيعة سياسية، أو لا أعلم إن كانت اقتصادية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا
دولى
سلامة: تقييم المجتمع الدولي بات أكثر واقعية وأتوقع قرارًا أمميًا قريبًا بشأن ...
ليبيا
رسمياً.. الدينار يفقد 10.5% مقابل الدولار في 8 سنوات
ليبيا
سلامة: البعثة الأممية لن تتخذ موقفًا تجاه أحد في ليبيا لأننا لسنا طرفًا سياسيا
ليبيا
«الوسط» تحاور شوقي ناصر: صاحب الدراسة التي تنبأت بـ«كارثة غات»
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد يقدم هازارد أمام 50 ألف مشجع في برنابيو
رياضة عالمية
لحظة استهداف مطار أبها السعودي -فيديو
عربى
بالفيديو.. عبدالمعز يستعرض بالكرة قبل منافسات ألعاب أفريقيا الشاطئية
رياضة محلية
ليبيا تواجه إنجلترا فى افتتاح مونديال القدم المصغرة
رياضة محلية
في العدد: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا و«مأساة غات» توحد الليبيين
ليبيا
عقيلة صالح: تحرير طرابلس ليس عملية عسكرية سهلة والحل السياسي يأتي بعدها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

6 عوامل تزيد من رائحة العرق