مؤسسة النفط تؤكد عودة إمدادات الغاز إلى «لايفكو».. واستئناف العمليات بالمصنع قريبًا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 يونيو 2019, 11:34 صباحا
اجتماع بين مؤسسة النفط ومساهمي شركة «لايفكو». (مؤسسة النفط)

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط عودة إمدادات الغاز إلى الشركة الليبية النرويجية للأسمدة «لايفكو»، مع توقّع استئناف العمليات بالمصنع قريبا.

وقالت مؤسسة النفط، في بيان اليوم، إنه جرى التوصل إلى اتفاق مع مساهمي شركة «لايفكو»، والمؤسسة الليبية للاستثمار وشركة «يارا»، خلال اجتماع عُقد أول من أمس الخميس، على عدد من الإجراءات التي تضمن استمرارية العمليات، وحماية وظائف العاملين بها، بما في ذلك استئناف إمدادات الغاز، على أن تتولى مؤسسة النفط تسويق منتجات الأمونيا واليوريا.

«رأس لانوف» لتصنيع النفط تنفي تعرضها لضغوطات لتنفيذ مطالب تحت قوة السلاح

من جانبه، قال رئيس المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله إن الاتفاق « سيساهم في حماية مصالح و حقوق الدولة الليبية ووظائف عاملي الشركة في آن واحد»، مشيرًا إلى أن المؤسسة ستوظف جميع قدراتها وخبراتها لتسويق هذه المنتجات واستعادة الأمان المالي للشركة. 

وتأسست شركة «لايفكو» عام 2009 كمشروع مشترك، حيث تمتلك شركة «يارا»حصة نسبتها 50%، فيما تملك المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار حصة 25 % لكل منهما.

اجتماع بين مؤسسة النفط ومساهمي شركة «لايفكو». (مؤسسة النفط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا
دولى
سلامة: تقييم المجتمع الدولي بات أكثر واقعية وأتوقع قرارًا أمميًا قريبًا بشأن ...
ليبيا
رسمياً.. الدينار يفقد 10.5% مقابل الدولار في 8 سنوات
ليبيا
سلامة: البعثة الأممية لن تتخذ موقفًا تجاه أحد في ليبيا لأننا لسنا طرفًا سياسيا
ليبيا
«الوسط» تحاور شوقي ناصر: صاحب الدراسة التي تنبأت بـ«كارثة غات»
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد يقدم هازارد أمام 50 ألف مشجع في برنابيو
رياضة عالمية
لحظة استهداف مطار أبها السعودي -فيديو
عربى
بالفيديو.. عبدالمعز يستعرض بالكرة قبل منافسات ألعاب أفريقيا الشاطئية
رياضة محلية
ليبيا تواجه إنجلترا فى افتتاح مونديال القدم المصغرة
رياضة محلية
في العدد: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا و«مأساة غات» توحد الليبيين
ليبيا
عقيلة صالح: تحرير طرابلس ليس عملية عسكرية سهلة والحل السياسي يأتي بعدها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

6 عوامل تزيد من رائحة العرق