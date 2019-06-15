مستشفى طرابلس الجامعي: خطوات عاجلة لصيانة الأجهزة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 يونيو 2019, 12:11 صباحا
أحد الفنيين يجري عملية إصلاح للأعطال. (المستشفى الجامعي بطرابلس)

أعلن المستشفى الجامعي بطرابلس، اتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة ضرورية، لراحة المرضى والمترددين على المستسشفى. 

وطمأنت إدارة المستشفى الجامعي بطرابلس العاملين والمرضى بأن الإدارة الهندسية بالتنسيق مع شركة «سوتشي امبيانتي» الإيطالية المتعاقد لصيانة الأجهزة الهيدروميكانيكية والكهربائية والمدنية للمستشفى، وشركة «الوادي» الوكيل المعتمد لشركة «ترين» الأمريكية المصنعة لأجهزة التكييف المركزي بالمستشفى، اتخذت خطوات جادة لصيانة أجهزة التكييف بداية من غرف العمليات مروراً بالعنايات وصولاً للأقسام.

وأشارت إلى أن أعمال الصيانة سوف تستمر دون توقف إلى حين استكمالها و«ينعم المرضى والعاملين بالراحة التامة».

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