وكيل «صحة الوفاق» يأمر باتخاذ إجراءات عاجلة حيال وضع الأجنف الصحي

شعار صحة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

أمر وكيل عام وزارة صحة الوفاق محمد هيثم عيسى، باتخاذ إجراءات «عاجلة»، تقضي بمتابعة الحالة الصحية للدكتور أبوبكر الأجنف استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية الذي تعرض للاعتداء والسرقة على أيدي لصوص خارجين عن القانون.

ووجه وكيل عام صحة الوفاق بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للأجنف، مطالبًا رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج ومدير إدارة الشؤون العلاجية باتخاذ إجراءات عاجلة، حيال وضعه الصحي، ومستجدات حالته الصحية بشكل دوري.

من جانب آخر، اعتبر رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج الطاهر عبد العزيز سليمان، الاعتداء على العاملين الصحيين بمثابة «الاعتداء على الوطن».

ودانت النقابة العامة لأطباء ليبيا الاعتداء على الدكتور أبوبكر الأجنف، قائلة، إن «ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، الأمر الذي ندينه ونستنكره استنكارًا شديدًا».

وأعلنت النقابة: «وبكل جد وصرامة رفضها التام لما تعرض له استشاري أمراض القلب أبوبكر الأجنف من اعتداء وتهجم بالضرب والسرقة، وندعو الجهات الرسمية والمسؤولة التحقيق في الحادثة وتكثيف جهودها للقبض على من ارتكب هذه الجريمة في حق الطبيب الليبي، إضافة إلى وضع حد للمهازل التي تحدث داخل وخارج المؤسسات الصحية في حق الأطباء».

ووعدت النقابة بأن «يكون التصدي لهذه الظاهرة من ضمن أولوياتها، بكل ماتملكه من الأدوات القانونية والتصعيدية اللازمة لأخذ حق كل من يعتدي على الكوادر الطبية».