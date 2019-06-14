وزير التعليم يشارك في تكريم الشباب الليبيين المتميزين في برنامج «صمم مشروعك»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 يونيو 2019, 08:57 مساء
وزير التعليم يشارك في تكريم الشباب الليبيين المتميزين في برنامج «صمم مشروعك», 14 يونيو 2019 (وزارة التعليم)

شارك وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، اليوم، بالعاصمة التونسية، وبدعوة من مؤسسة خبراء فرنسا، في تكريم الشباب الليبيين المتميزين في برنامج ريادة الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة «صمم مشروعك»، الذين يسعون للدفع بشركاتهم للنمو والتوسع وزيادة الأرباح، وكان من بينهم طلبة وخريجو الجامعات من مختلف مناطق ليبيا.

ووفق بيان للوزارة اليوم، تقدم للبرنامج 1064 مشروعًا تم اختيار أفضل 20 منها، وأقيمت بمشاركة الوزير جلسة تعريفية للمشاريع المجازة، حيث تناول فيها الفائزون التعريف بمشاريعهم وتوقعاتهم المستقبلية في تنفيذ هذه المشاريع.

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«صمم مشروعك» هو برنامج ممول من قبل الحكومة البريطانية عن طريق سفارة بريطانيا لدى ليبيا، وتشرف على تنفيذه مؤسسة خبراء فرنسا.

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