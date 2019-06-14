حقل الشرارة النفطي يبدأ ضخ الوقود إلى محطة كهرباء أوباري الغازية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الجمعة 14 يونيو 2019, 08:01 مساء
محطة كهرباء أوباري الغازية جنوب غرب ليبيا. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قال مصدر فني إن حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا بدأ عملية ضخ الوقود إلى محطة كهرباء أوباري الغازية من صباح اليوم الجمعة، مؤكدًا أن صهاريج المحطة «استقبلت الوقود بشكل طبيعي».

ورجح المصدر الفني من داخل محطة كهرباء أوباري الغازية في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن تكون صهاريج المحطة قد أمتلأت الآن بالوقود، مؤكدًا أن عملية الضخ من حقل الشرارة «استمرت بشكل عادي دون مشاكل».

وأضاف المصدر أن محطة كهرباء أوباري الغازية «جاهزة للتشغيل»، متوقعًا أن يبدأ تشغيل وحدات التوليد بالمحطة «رسميًا غدًا السبت بعد عملية ضخ الوقود إليها من حقل الشرارة النفطي».

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كان رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، المهندس عبدالمجيد حمزة توقع خلال اجتماعه مع لجنة الطوارئ في طرابلس في أول يونيو الجاري دخول محطة أوباري للعمل خلال شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أنها ستوفر جزءًا من الفاقد في التيار جراء الأضرار التي طالت الشبكة نتيجة الأحداث الأمنية.

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