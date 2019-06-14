«نقابة الأطباء» تدين اعتداءً بالضرب على أخصائي أمراض قلب في طرابلس

شعار النقابة العامة لأطباء ليبيا. (أرشيفية: صفحة النقابة على فيسبوك)

أدانت النقابة العامة لأطباء ليبيا اعتداءً بالضرب على الدكتور أبوبكر الأجنف أخصائي القسطرة القلبية وأمراض القلب على يد مجموعة مسلحة في مدينة طرابلس.

وقالت النقابة، في بيان، إن «ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، الأمر الذي ندينه ونستنكره استنكارًا شديدًا».

وأعلنت النقابة: «وبكل جد وصرامة رفضها التام لما تعرض له استشاري أمراض القلب أبوبكر الأجنف من اعتداء وتهجم بالضرب والسرقة، وندعو الجهات الرسمية والمسؤولة التحقيق في الحادثة وتكثيف جهودها للقبض على من ارتكب هذه الجريمة في حق الطبيب الليبي، إضافة إلى وضع حد للمهازل التي تحدث داخل وخارج المؤسسات الصحية في حق الأطباء».

ووعدت النقابة بأن «يكون التصدي لهذه الظاهرة من ضمن أولوياتها، بكل ماتملكه من الأدوات القانونية والتصعيدية اللازمة لأخذ حق كل من يعتدي على الكوادر الطبية».