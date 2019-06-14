أعمال تطوير قطاع النفط تتحدى أصوات القذائف

رغم مرور أكثر من شهرين على اندلاع حرب العاصمة طرابلس، والتحذيرات التي واكبتها من خطورة انعكاسات هذه الحرب على إنتاج النفط والغاز الليبي، إلا أن تدفقات النفط حافظت على آدائها المستقر، بل وشهدت بعض الحقول أعمال تطوير عامة خلال الشهرين الماضيين أعمال تطوير أضافت قدرات إنتاجية جديدة، ولم يكن الاستثناء في هذا السياق سوى حريقًا عارضًا اندلع في مولد كهربائي بحقل السرير النفطي وتسبب في خسارة بالإنتاج تقدر بحوالي 30 ألف برميل نفط يوميًا.

على سبيل المثال، كان نجاح شركة سرت في إجراء عمليات الاختبار النهائي للبئر التطويرية الجديدة (هــ 111-20) بحقل الراقوبة، ما سيضيف 1102 وبرميلين في اليوم للإنتاج المحلي. ووفقًا لبيان المؤسسة الوطنية للنفط، «أظهر الاختبار الذي تم بواسطة فاصل الاختبارات المتحرك ضغطًا في رأس البئر بمقدار 430 psi وحجم الخانق 32/64»، مضيفًا أنه «تم حفر البئر بطبقة مكمن (الواحة)، وذلك باستخدام سائل الحفر (CL-free) بالتعاون مع شركة الجوف». ومن المقرر أن تتم عملية ربط البئر على خط الإنتاج بعد تحرك الحفارة من الموقع.

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كما استأنفت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» إنتاج 2900 برميل يوميًا من بئر كانت مهجورة لفترة طويلة في حقل المسلة النفطي، وقال مسؤول من «أجوكو» إنه بعد 40 عامًا من التوقف، جرى استئناف الإنتاج من البئر «إتش 54-65»، باستخدام تقنيات للحفر طورتها شركة «شلومبرجير» الأميركية المتخصصة في خدمات الحقول النفطية.

لم تتوقف جهود التطوير في الإنتاج عند حقلي الراقوبة والمسلة النفطيين، بل امتدت إلى قطاع الغاز حيث نجحت شركة مليته للنفط والغاز وعلى مدار 24 يوما في تنفيذ عملية اصطياد لاسترجاع أنابيب الإنتاج العالقة بالبئر CE02 الموجود في بحر السلام أكبر الحقول البحرية المنتجة للغاز في البلاد، ونفذ العملية فريق الحفر التابع لفرع الغاز بشركة مليته، بالتنسيق مع عدد من الأخصائيين الهندسيين وفرق الإدارة بكل من الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط، مضيفة أن هذه العملية الهندسية المعقدة وفرت على شركة مليته للنفط والغاز، مصاريف تغيير مسار البئر وحفر مقطع جانبي، والتي تقدر بحوالي 23 مليون دولار.

وفي مايو الماضي، أعلنت مؤسسة النفط عن خطط لتطوير حقل شمال الحمادة النفطي، التابع لشركة نفوسة للعمليات النفطية، والكائن بالامتياز 47 بحوض غدامس شمال غرب البلاد. وناقش فريق فني المقترحات المقدمة لتطوير الحقل»، مشيرة إلى أن المناقشات تطرقت إلى استخدام أحدث تقنيات الإنتاج عن طريق معدات الإنتاج المبكر، إضافة إلى أنسب الطرق المعتمدة للتعامل مع الغاز المصاحب للنفط، والناجم عن عملية الإنتاج.

لكن حقل السرير النفطي خسر 30 ألف برميل يوميا من الإنتاج بسبب اندلاع حريق في مولد للكهرباء في التاسع من يونيو بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وقررت شركة الخليج العربي للنفط، تشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحريق، وناقشت تهيئة إحدى المحطات القديمة كحل مؤقت والتى ستؤدي إلى إعادة 80% من إنتاج المحطة السابقة إلى جانب العمل على جلب محطة جديدة في إسرع وقت ممكن.

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ويعتبر حقل السرير الواقع في حوض سرت والذي تشرف على تشغيله شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، وينتج حوالي 155 ألف برميل يوميا، باحتياطات مؤكدة تبلغ 4.8 مليار برميل. وقبل ستة أشهر، استأنفت الشركة إنتاج ثلاثة آلاف برميل يوميا من بئر «إتش إتش 86-65» في حقل المسلة أيضا، الذي تبلغ طاقته 70 ألف برميل يوميا من النفط الخام.

لكن، ورغم الحريق، فقد حمل الأسبوع الحالي خبرا جيدا للحقل، إذ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، إعادة تشغيل «المجمع الصناعي 2» الذي كان قد توقف خلال شهر مايو الماضي بسبب عطل فني. وساعد إعادة تشغيل المجمع على إعادة الإنتاج تدريجيا وإضافة كمية تصل إلى 60 ألف برميل في اليوم.

ووسط جهود التطوير ورفع كفاءة إنتاج النفط الليبي الذي يبلغ إنتاج ليبيا منه نحو 1.1 مليون برميل يوميا، بحسب تقديرات «رويترز»، ما تزال المخاوف قائمة من تطورات مباغتة تستهدف النفط على خلفية حرب العاصمة طرابلس إذ لا تنقطع تحذيرات مؤسسة النفط، على لسان رئيسها مصطفى صنع الله، من أن استمرار عدم الاستقرار قد يؤدي إلى فقدان 95% من إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط، التي أعلنت تحقيق إيرادات قياسية بلغت قيمتها 6.27 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.