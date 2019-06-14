سالفيني يتهم منظمة إنقاذ ألمانية غير حكومية باللعب بحياة المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 يونيو 2019, 01:51 مساء
سفينة سي ووتش (آكي)

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم الجمعة، أن سفينة منظمة (سي ووتش) الألمانية غير الحكومية، غيرت مسارها مجددًا، وقال في تغريدة: «إن السفينة تتحرك يمينًا ويسارًا وتلعب بحياة المهاجرين، على الرغم من أنها طلبت ميناءً لإنزال المهاجرين على متنها ونالت موافقة ميناء طرابلس» في ليبيا.

وكانت المنظمة الإنسانية الألمانية قد أعلنت الأربعاء الماضي أن سفينتها أنقذت 52 مهاجرًا، كانوا على متن قارب مطاطي على بعد حوالي 47 ميلاً بحريًا عن مدينة الزاوية، شمال غرب ليبيا.

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وأضاف سالفيني، وفق «آكي»: «إننا نشهد سيناريو آخر: يقولون إنهم جيدون ، لكنهم يختطفون النساء والأطفال في منتصف البحر. موانئ (إيطاليا) مغلقة بالنسبة لهم».

وكان وزير الداخلية الإيطالي، الذي أعلن إغلاق موانئ بلاده أمام المهاجرين، قد طالب السفينة بإنزال المهاجرين في ميناء طرابلس بحكم أنه الميناء الأقرب، على حد وصفه.

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