رئيس لجنة البنية التحتية بسرت يتفقد خزانات مياه القرضابية والخمسين والسقايا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 يونيو 2019, 09:13 صباحا
جانب من الجولة التفقدية (بلدية سرت)

أجرى رئيس لجنة البنية التحتية عضو المجلس البلدي سرت غيت عبدالله، رفقة رئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر بالوسطى مصطفى الشاوش جولة عمل تفقدية شملت مواقع خزانات القرضابية الكبير، والخمسين شرق سرت للمياه، والسقايا.

رافق رئيس لجنة البنية التحتية مدير إدارة المرافق المحلية والأشغال بالبلدية منصور دلة، ومدير الجهاز التنفيذي لمشروع النهر الصناعى موقع سرت رمضان الفليدني، ومدير إدارة التشغيل بجهاز الاستثمار للنهر فوزي أبوشعالة، ومدير مكتب خدمات شركة المياه والصرف الصحي سرت سعيد الغرشة، ومدير إدارة التشغيل والصيانة بموقع سرت بالجهاز التنفيذي للنهر علي حافظ.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بالبلدية أن الزيارات الميدانية لبلدية سرت ومسؤولي النهر تأتي للوقوف عن كثب على المخزون والإمداد المائي، وللاطلاع على أوضاع المياه بشكل خاص، والاستماع لملاحظات جهازي الاستثمار والتنفيذي للنهر الصناعي.

جانب من الجولة التفقدية (بلدية سرت)
جانب من الجولة التفقدية (بلدية سرت)
جانب من الجولة التفقدية (بلدية سرت)
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