«سي ووتش» ترد على طلب وزير الداخلية الإيطالي بإنزال مهاجرين في ميناء طرابلس

عنصر من طاقم سفينة «سي ووتش 3» يضع علامة على زورق مطاطي كان على متنه 47 مهاجرًا بعد إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا 13 مايو الماضي. (فرانس برس )



ردت منظمة «سي ووتش» الألمانية غير الحكومية، على طلب وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، لسفينتها بإنزال مهاجرين أنقذتهم قبالة السواحل الليبية، قائلة إن «ميناء طرابلس ليس آمنًا».

وكتبت المنظمة عبر حسابها بموقع «تويتر» مساء الخميس، إنها «جريمة أن نجبر أشخاص أنقذناهم إلى بلد تعاني من الحرب.. سيواجهون هناك السجن والتعذيب»، مضيفة أن «إيطاليا تروج لهذه الفظائع والاتحاد الأوروبي متواطئ في هذا الأمر المشين».

وبحسب وكالة «آكي» الإيطالية، طالب سالفيني، سفينة «سي ووتش» بإنزال المهاجرين الذين أنقذتهم في وقت سابق قبالة المياه الليبية في ميناء طرابلس بحكم أنه الميناء الأقرب، على حد وصفه.

وقال سالفيني الخميس إن «السفينة غير القانونية بعد أن حملت 52 مهاجرًا كانوا في المياه الليبية، تبعد الآن 38 ميلاً عن الساحل الليبي، و125 ميلاً عن لامبيدوزا، و 78 ميلاً عن تونس، و 170 ميلاً عن مالطا. وقد حددت السلطات الليبية رسميًا طرابلس كأقرب ميناء للإنزال».

وأضاف سالفيني، «إذا لم تستجب السفينة غير القانونية التابعة للمنظمة غير الحكومية، واضعة بذلك حياة المهاجرين للخطر، فعليها تحمل المسؤولية كاملة».

وأعلنت المنظمة أمس الأربعاء، أنها «أنقذت 52 مهاجرًا كانوا على متن قارب مطاطي على بعد حوالي 47 ميلا من مدينة الزاوية شمال غرب ليبيا».