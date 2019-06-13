في اتصال هاتفي مع السراج ...موغيريني تجدد التأكيد على عدم إمكانية حل الأزمة الليبية بالوسائل العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 يونيو 2019, 08:04 مساء
السراج وموغيريني. (أرشيفية: بوابة الوسط)

جددت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، التأكيد على «عدم إمكانية حل الأزمة الليبية بالوسائل العسكرية»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته موغيريني، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج جرى خلاله مناقشة الوضع السياسي في ليبيا، بحسب بيان مقتضب لمكتب موغيريني.

وأوضح البيان أن «موغيريني أكدت أهمية المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة»، مشيرًا إلى أن «الطرفين توافقا على البقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة ومواصلة الحوار».

وأشارت «آكي» إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لحث الأطراف المتحاربة في ليبيا على وقف القتال والامتناع عن أي نوع من التصعيد والعودة إلى التفاوض واحترام العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

افتتاح «ديسكو حلال» يثير الجدل في السعودية
منوعات
سفير بريطانيا: التوزيع العادل للثروة الليبية يجب أن يكون مطروحًا في أي عملية ...
ليبيا
عرض احترافي أوروبي لبودبوس
رياضة محلية
ميسي يتصدر قائمة الأعلى دخلًا وصلاح يقتحم نادي المئة بـ25 مليون دولار
رياضة عالمية
تراجع الدولار والإسترليني في السوق الرسمية
ليبيا
صاعقة تقضي على زرافتين
منوعات
الأمم المتحدة تطلب موظفين «شباب» من ليبيا
منوعات
بالأرقام..الدول التي تملك «أكبر احتياطي من الذهب»
اقتصاد
السوق الرسمية: الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار
ليبيا
الطوير: لا جدوى من خوض تصفيات الشان
رياضة محلية
«طرابلس المركز» تعلن عدم صلاحية شواطئها للسباحة أو الصيد
ليبيا
غات بعد السيول: النازحون يشكون من التلاعب في مواد الإغاثة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة تطلب موظفين «شباب» من ليبيا