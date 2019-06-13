في اتصال هاتفي مع السراج ...موغيريني تجدد التأكيد على عدم إمكانية حل الأزمة الليبية بالوسائل العسكرية

السراج وموغيريني. (أرشيفية: بوابة الوسط)

جددت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، التأكيد على «عدم إمكانية حل الأزمة الليبية بالوسائل العسكرية»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته موغيريني، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج جرى خلاله مناقشة الوضع السياسي في ليبيا، بحسب بيان مقتضب لمكتب موغيريني.

وأوضح البيان أن «موغيريني أكدت أهمية المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة»، مشيرًا إلى أن «الطرفين توافقا على البقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة ومواصلة الحوار».

وأشارت «آكي» إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لحث الأطراف المتحاربة في ليبيا على وقف القتال والامتناع عن أي نوع من التصعيد والعودة إلى التفاوض واحترام العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.