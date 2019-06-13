وزيرا العمل الليبي والتونسي يناقشان التعاون المشترك

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 13 يونيو 2019, 07:46 مساء

ناقش وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين مع نظيره التونسي محمد الطرابلسي، التعاون المشترك في مجالي العمل والتدريب وإمكانية تبادل الخبرات بين الطرفين.

وقال الوزير المفوض المهدي الأمين خلال حضوره مؤتمر العمل الدولي في جنيف الخميس إن لتونس «الأولوية المطلقة في الاستفادة من عقود التشغيل والتدريب المهني في مرحلة الإعمار بليبيا».

ولفت الأمين إلى أن ليبيا «تتطلع إلى إرساء تعاون استرايتيجي مع تونس في مجالي التكوين والتدريب المهني مرحبًا بالعمالة التونسية في سوق العمل الليبية».        

المهدي الأمين يدعو المشاركين في مؤتمر العمل العربي

وأشار الأمين إلى أنه جرى «الاتفاق على استئناف التعاون من خلال تبادل الزيارات وتحديد البرامج المستهدف تنفيذها ثنائيًا من خلال فريق عمل مشترك».

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