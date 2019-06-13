الجهيناوي يناقش غوتيريس وممثلي فرنسا وأميركا لتسريع تسوية الأزمة الليبية

وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس (الإنترنت)

هيمن ملف مساعي تسريع عملية تسوية الأزمة الليبية على مشاورات وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع ممثلي عدة دول بالأمم المتحدة، وذلك عشية انعقاد اجتماع ثلاثي حول ليبيا في تونس.

وأطلع الجهيناوي، رئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي، مساء أمس الأربعاء، على نتائج الاتصالات التي أجراها على هامش زيارته إلى نيويورك في الفترة من 7 إلى 10 يونيو الجاري مع كلّ من الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس.

وخلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات في ليبيا، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية الحالية، وفق بيان للخارجية التونسية.

وأعرب أنطونيو غوتيريس عن امتنانه العميق لجهود تونس لدعم التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.

كما التقى الجهيناوي نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية صباح الخالد الحمد الصباح، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الحالية، بما في ذلك الوضع في المنطقة العربية وسبل دفع عملية تسوية الأزمة الليبية.

فيما أكد الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، «استعداد بلاده للعمل إلى جانب تونس، من أجل دعم وحدة مجلس الأمن وتوحيد وجهات النظر من أجل العمل على المضي قدمًا في حل عدد من المشاكل الإقليمية والدولية الحالية».

كما التقى القائم بأعمال الممثل الدائم في بعثة الولايات المتحدة في نيويورك، جوناثان كوهين، الذي قال إن «بلاده مستعدة للعمل مع تونس لخدمة قضية السلام والأمن في العالم»، واتفق الجانبان على ضرورة تسريع التسوية السلمية والسياسية للأزمة في ليبيا.

يشار أن تونس تم انتخابها للمرّة الرابعة في تاريخها كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة بين 2020 و2021.

وسبق المشاورات التونسية الدولية حول ليبيا لقاء بلدان الجزائر ومصر وتونس، أمس الأربعاء، حول اجتماع ثلاثي في إطار تنسيق جهودها من أجل تشجيع الأطراف الليبية على إسكات البنادق واختيار طريق الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات.