رئيس البعثة الأممية فى ليبيا يصل غات ويعد بتقديم مساعدات لمستشفى المدينة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 13 يونيو 2019, 03:54 مساء
اجتماع سلامة مع عميد البلدية والمجلس الاجتماعي والقيادات المحلية في غات. (بوابة الوسط)

وصل الدكتور غسان سلامة رئيس البعثة الأممية فى ليبيا، اليوم الخميس، إلى مدينة غات، وكان فى استقباله عميد بلدية غات قوماني صالح، ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق فى ليبيا حسين الكوني.

التقى غسان، أعضاء المجلس البلدي لمدينة غات ولجنة الأزمة مع الفعاليات الاجتماعية وعدد من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني والنشاطات النسائية في غات.

وقال قوماني صالح لـ«بوابة الوسط» إن سلامة وعد بتقديم مساعدة بقيمة أربعة ملايين ونصف دينار للخدمات الإنسانية لمستشفى غات مثل سيارات إسعاف ومعدات وغيرها، إضافة إلى خدمات صحية أخرى.

وأضاف قوماني أن غسان تطرق إلى العملية السياسية في ليبيا، وأن الحل هو الحوار، وأن الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة الليبيين في الانتخابات.

رافق سلامة في زيارته إلى غات وفد من المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية لغسان سلامة إلى المنطقة الجنوبية بعد زيارتة إلى مدينة سبها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سفير بريطانيا: التوزيع العادل للثروة الليبية يجب أن يكون مطروحًا في أي عملية ...
ليبيا
عرض احترافي أوروبي لبودبوس
رياضة محلية
ميسي يتصدر قائمة الأعلى دخلًا وصلاح يقتحم نادي المئة بـ25 مليون دولار
رياضة عالمية
تراجع الدولار والإسترليني في السوق الرسمية
ليبيا
صاعقة تقضي على زرافتين
منوعات
الأمم المتحدة تطلب موظفين «شباب» من ليبيا
منوعات
بالأرقام..الدول التي تملك «أكبر احتياطي من الذهب»
اقتصاد
السوق الرسمية: الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار
ليبيا
الطوير: لا جدوى من خوض تصفيات الشان
رياضة محلية
«طرابلس المركز» تعلن عدم صلاحية شواطئها للسباحة أو الصيد
ليبيا
غات بعد السيول: النازحون يشكون من التلاعب في مواد الإغاثة
ليبيا
مجلس الأمن يؤكد ضرورة التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة تطلب موظفين «شباب» من ليبيا