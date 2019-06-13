السراج يستقبل السفير الإيطالي لدى ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط | الخميس 13 يونيو 2019, 03:34 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، يستقبل السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني (الإنترنت)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الخميس، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، وبحث اللقاء «مستجدات الوضع الأمني وتداعيات العدوان الذي يستهدف العاصمة الليبية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين» .

وجدد السفير الإيطالي، «موقف بلاده الرافض للعدوان، وإدانتها لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكداً أن لا حل عسكريًا للأزمة الليبية»، وفق الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على فيسبوك.

فيما عبر السراج عن تقديره للموقف الإيطالي، مؤكدًا «الاستمرار في مواجهة القوة المعتدية، مشيراً إلى أن الجيش الليبي والقوة المساندة يحققان تقدماً على المحاور كافة».

إيطاليا: لا زيادة في تدفقات الهجرة من ليبيا لكن حذرنا باقٍ

من جهة أخرى تطرقت المحادثة إلى عدد من ملفات التعاون وبالأخص ملف علاج الجرحى والمصابين في المستشفيات والمصحات الإيطالية، وملف الهجرة غير الشرعية والجهود التي يبذلها خفر السواحل الليبي في مكافحة هذه الظاهرة.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، حذر من عواقب استمرار الحرب في ليبيا، قائلًا، إنه «لن يكون من الممكن السيطرة على تدفق المهاجرين إلى إيطاليا إضافة إلى زيادة خطر الإرهاب»، متوقعًا «دعمًا ملموسًا من إيطاليا».

وشدد السراج، في مقابلة بثتها قناة «سكاي نيوز24» الإيطالية، على أن «الحل الوحيد سياسي، لا يوجد حل عسكري، كان كل شيء جاهزًا للمؤتمر الوطني الجامع، كنا قريبين من الحل عبر الوساطة الأممية، لكن هاجمنا حفتر، هاجم طرابلس، هاجم شرعية حكومتنا وإمكانية إيجاد حل سياسي»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، يستقبل السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني (الإنترنت)
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، يستقبل السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني (الإنترنت)
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