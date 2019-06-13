«بلدي غدامس» يتعهد بوضع حلول للاعتداءات المتكررة على مواسير المياه

عميد وأعضاء المجلس البلدي غدامس، وعدد من فنيي شركة المياه يتفقدون الاعتداءات على محطة المياه. (بلدي غدامس)

تفقد عميد وأعضاء المجلس البلدي غدامس، وعدد من فنيي الشركة العامة للمياه، اليوم الخميس، سير العمل بمحطة المياه الرئيسية والمشاكل التي تعاني منها خاصة المضخات والخزانات.

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وقال «بلدي غدامس» في بيان صادر عنه اليوم، إن الوفد «وقف على بعض الاعتداءات التي تتعرض لها مواسير نقل المياه»، واتفقوا على وضع حلول للتقليل من معاناة المواطن داخل بلدية غدامس.

عميد وأعضاء المجلس البلدي غدامس، وعدد من فنيي شركة المياه يتفقدون الاعتداءات على محطة المياه. (بلدي غدامس)

عميد وأعضاء المجلس البلدي غدامس، وعدد من فنيي شركة المياه يتفقدون الاعتداءات على محطة المياه. (بلدي غدامس)