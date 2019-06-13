5 ملفات مهمة في اجتماع السراج مع الكبير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 يونيو 2019, 02:42 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، يلتقي محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، في طرابلس، 13 يونيو 2019، (الإنترنت: فيسبوك)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مع محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، 5 ملفات مهمة خلال اجتماع اليوم الخميس.

وتناول الاجتماع، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية لـ«السراج» على موقع «فيسبوك»، متابعة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وضمان استمرار القطاع المصرفي في توفير احتياجات المواطنين، وتقديم الخدمات الأساسية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

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وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات المتخذة للتخفيف من معاناة النازحين من طرابلس، وإجراءات علاج المصابين في الداخل والخارج، وحل عدد من المشكلات التي حدثت بسبب الصراع في العاصمة.

وفي الثامن من إبريل الماضي، التقى السراج مع الكبير، وناقشا الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، بعد اندلاع حرب في طرابلس.

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