استئناف عمل منظومة التصوير الإلكتروني بمصلحة جوازات سرت.. قريبًا

عميد بلدية سرت مختار المعداني. (أرشيفية: الإنترنت)

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني مع مدير فرع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بسرت العقيد عبد الهادي اغنية، استئناف عمل منظومة التصوير لمستندات جواز السفر الإلكتروني قريبًا.

استئناف عمل منظومة التصوير الإلكتروني بمصلحة الجوازات بسرت

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات بالبلدية إن الاجتماع نوقش خلاله سبل توفير احتياجات فرع المصلحة بسرت.

وأوضح أن عميد البلدية أكد موافقته على دعم بلدية سرت مصلحة الجوازات وتوفير احتياجاتها بشكل عاجل لاستئناف عمل منظومة التصوير لمستندات جواز السفر الإلكتروني قريبًا.