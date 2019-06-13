عودة المياه بمنطقة السكت في مصراتة إلى طبيعتها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 يونيو 2019, 01:30 مساء
جهاز النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بمصراتة، رجوع المياه إلى خزانات بمنطقة السكت إلى المستوى الطبيعي، مؤكدة أنه سيتم فتح المياه على شبكة تغذية المدينة.

وقالت بلدية مصراتة، أمس الأربعاء، إن مشكلة انقطاع المياه عن البلدية ستنتهي خلال ثلاثة أيام، مؤكدة بدء تدفق الإمدادات المائية من محطة التحكم المغذية للبلدية بمنطقة السدادة.

بلدية مصراتة: بدء تدفق المياه تدريجيًا.. وحل مشكلة انقطاعها نهائيًا خلال 3 أيام

ونقلت بلدية مصراتة، تصريحًا لرئيس قسم التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي بمصراتة المهندس محمد أبوحجر، أكد فيه الانتهاء من أعمال صيانة المحطة 505 بالمسار الشرقي، بالتعاون بين فرقة الصيانة التابعة لمكتب خدمات مصراتة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي وجهاز النهر الصناعي.

وأشار أبو حجر إلى بدء تدفق الإمدادات المائية من محطة التحكم المغذية للبلدية بمنطقة السدادة، تمهيدًا لعودة كميات المياه إلى طبيعتها خلال اليومين المقبلين.

وأرجعت شركة المياه والصرف الصحي في مصراتة انقطاع المياه بالمدينة إلى تعديات المواطنين على المسار الشرقي المغذي للمدينة، مشيرة إلى أن الأزمة كانت تشمل المناطق من السدادة شرقًا إلى القره بوللي غربًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عرض احترافي أوروبي لبودبوس
رياضة محلية
تراجع الدولار والإسترليني في السوق الرسمية
ليبيا
بالأرقام..الدول التي تملك «أكبر احتياطي من الذهب»
اقتصاد
السوق الرسمية: الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار
ليبيا
الطوير: لا جدوى من خوض تصفيات الشان
رياضة محلية
«طرابلس المركز» تعلن عدم صلاحية شواطئها للسباحة أو الصيد
ليبيا
غات بعد السيول: النازحون يشكون من التلاعب في مواد الإغاثة
ليبيا
مجلس الأمن يؤكد ضرورة التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
السراج: البلاد كانت على أبواب تسوية سياسية
ليبيا
أزمة قانونية تُعدل قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقـيا
رياضة عالمية
أسعار«المركزي» للعملات منذ 2011 وحتى 2019: مسار تصاعدي للدولار وهبوط الاسترليني ...
ليبيا
بعد سرت.. مصراتة دون مياه
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة تطلب موظفين «شباب» من ليبيا