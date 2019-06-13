إعادة تشغيل الوحدة الخامسة بمحطة الرويس الغازية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 يونيو 2019, 11:12 صباحا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس، إعادة تشغيل الوحدة الخامسة بمحطة الرويس الغازية، مؤكدة دخول على الشبكة .

وسجلت الشركة العامة للكهرباء، ظهر أمس الأربعاء، خروجًا مفاجئًا لوحدات التوليد الأولى والثانية والثالثة والرابعة في محطة كهرباء الزاوية المزدوجة، «مما أدى إلى فقد نحو 600 ميغاوات من القدرات الإنتاجية المتاحة لهذه الوحدات، الأمر الذي هدد استقرارية الشبكة، خاصة في ظل وجود عجز كبير في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية».

وقالت في بيان، إنه مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم استقرار الشبكة سُجِّل خروج عدد من الوحدات، وهي الوحدة الخامسة في محطة الرويس، والرابعة بمحطة جنوب طرابلس، والرابعة في محطة الخمس الغازية، لافتًا إلى أن إجمالي الفاقد نحو 550 ميغاوات عن يوم أمس، بالإضافة إلى العجز الموجود أصلاً وهو 1500 ميغاوات.

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