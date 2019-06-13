«بلدية سرت» يجتمع لتنظيم عمل الصيدليات الخاصة

اجتماع مجلس بلدية سرت لبحث تنظيم عمل الصيدليات الطبية الخاصة، 13 يونيو 2019، (فيسبوك)

عقد مجلس بلدية سرت، برئاسة مختار المعداني، اليوم الخميس، اجتماعًا لوضع آلية لتنظيم عمل الصيدليات الطبية الخاصة؛ لتقدم خدمة جيدة للمواطنين، وفق بيان نشرته صفحة بلدية سرت على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» .

وأشارت الصفحة، إلى أن الاجتماع شهد تكليف نقابة الصيادلة في سرت بإلزام الصيدليات بجداول المناوبة الليلية بشكل يومي، منوهة إلى الاتفاق على عقد لقاء موسع مع أصحاب الصيدليات الخاصة في المدينة صباح الأحد المقبل.

حضر الاجتماع مدير الخدمات الصحية في سرت، الدكتور خليفة محمد عبد الفتاح، ونقيب الصيادلة بالمدينة، الدكتور الهادى الخراز، ومدير مكتب القطاع الخاص بالخدمات الصحية، باسم عامر.

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يذكر أن المجلس عقد اجتماعًا طارئًا الثلاثاء الماضي، لمناقشة ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تسمم بعض المواطنين نتيجة تناولهم البطيخ (الدلاع).

وكلف المجلس، مسؤول الشؤون الزراعية بسرت ورئيس جهاز الحرس البلدي فرع سرت بأخذ عينات لكافة المحاصيل الزراعية بالبلدية للتأكد من سلامتها.