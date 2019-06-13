حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس (13 يونيه 2019)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 يونيو 2019, 10:28 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا اليوم على أغلب مناطق الساحل الغربي وتبقى معتدلة نسبيًا على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي بينما تبقى مرتفعة على باقي مناطق ليبيا.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية بينما تكون جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على الدواخل.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39-45مْ على مناطق الدواخل وسرت ولا تتجاوز 30مْ على الساحل الممتد من رأس إجدير حتى مصراتة.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو – مراده:
السماء صافية الى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتترواح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم بين 30 - 35مْ على مناطق المرج والجبل الأخضر ولا تتجاوز 28مْ على طبرق وما بين 38-43مْ على بقية المناطق.

الجفرة – سبها - غـات – غدامس – الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب ومن المتوقع أن تتكاثر السحب أحيانًا على مناطق غدامس والحمادة والجفرة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 - 46مْ.

الكفرة – السرير - تازربو:
السماء صافية، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 - 43مْ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عرض احترافي أوروبي لبودبوس
رياضة محلية
تراجع الدولار والإسترليني في السوق الرسمية
ليبيا
بالأرقام..الدول التي تملك «أكبر احتياطي من الذهب»
اقتصاد
السوق الرسمية: الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار
ليبيا
الطوير: لا جدوى من خوض تصفيات الشان
رياضة محلية
«طرابلس المركز» تعلن عدم صلاحية شواطئها للسباحة أو الصيد
ليبيا
غات بعد السيول: النازحون يشكون من التلاعب في مواد الإغاثة
ليبيا
مجلس الأمن يؤكد ضرورة التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
السراج: البلاد كانت على أبواب تسوية سياسية
ليبيا
أزمة قانونية تُعدل قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقـيا
رياضة عالمية
أسعار«المركزي» للعملات منذ 2011 وحتى 2019: مسار تصاعدي للدولار وهبوط الاسترليني ...
ليبيا
بعد سرت.. مصراتة دون مياه
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة تطلب موظفين «شباب» من ليبيا