حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس (13 يونيه 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا اليوم على أغلب مناطق الساحل الغربي وتبقى معتدلة نسبيًا على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي بينما تبقى مرتفعة على باقي مناطق ليبيا.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية بينما تكون جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على الدواخل.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39-45مْ على مناطق الدواخل وسرت ولا تتجاوز 30مْ على الساحل الممتد من رأس إجدير حتى مصراتة.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو – مراده:

السماء صافية الى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتترواح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم بين 30 - 35مْ على مناطق المرج والجبل الأخضر ولا تتجاوز 28مْ على طبرق وما بين 38-43مْ على بقية المناطق.

الجفرة – سبها - غـات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب ومن المتوقع أن تتكاثر السحب أحيانًا على مناطق غدامس والحمادة والجفرة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 - 46مْ.