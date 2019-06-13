بدء فحص الدرن بمراكز إيواء المهاجرين في الزنتان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 يونيو 2019, 07:39 صباحا
الأطقم الطبية بمركز مكافحة الأمراض تفحص المهاجرين في مراكز إيواء الزنتان. (المركز الوطني)

انطلقت صباح الأربعاء المرحلة الثانية من برنامج المسح الوطني الصحي للكشف عن مرض الدرن المخصصة لمراكز إيواء المهاجرين غير القانونيين.

وتستهدف المرحلة الثانية من البرنامج كافة مراكز الإيواء الواقعة في ظاهر الجبل بضواحي مدينة الزنتان، بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

فحص الدرن في مراكز إيواء المهاجرين

وقال المركز، في بيان صادر عنه اليوم، إن المرحلة التي تستمر لمدة يومين بدأت بإجراء كشوفات سريرية للمهاجرين مع أخذ عينات معملية وفحصها بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في يفرن.

واستهدفت المرحلة الأولى من المسح مراكز إيواء المهاجرين ببلديات طرابلس المركز، وتاجوراء، وعين زارة، وأبوسليم.

وانطلقت في 14 يناير الماضي، المرحلة الأولى من حملة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع وزارة الداخلية وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية لإجراء مسح صحي على مرض الدرن. وأفاد مكتب الإعلام بالمركز الوطني بأن المسح الصحي سيتم برعاية المنظمة الدولية للهجرة.

الأطقم الطبية بمركز مكافحة الأمراض تفحص المهاجرين في مراكز إيواء الزنتان. (المركز الوطني)
الأطقم الطبية بمركز مكافحة الأمراض تفحص عينات لمهاجرين في مراكز إيواء الزنتان. (المركز الوطني)
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