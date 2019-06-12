«النهر الصناعي» ينفي انقطاع المياه عن مدينة بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 11:27 مساء
أحد مواقع مشروع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

نفي جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، ما قال إنه أخبار متداولة علي صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن انقطاع المياه عن مدينة بنغازي.

وأكد الجهاز في بيان اليوم، أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون صورة للمحطة رقم 600+45 التي تعرضت للتخريب من قبل أحد المواطنين عندما قام بالحفر في جدارها الخرساني لغرض تركيب وصلة غير شرعي، مضيفا أنه لا يوجد تسريب في المحطة والإمداد المائي مستمر.

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وطالب المواطنين بـ«عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات المغرضة واستقاء الخبر والمعلومة من الصفحة الرسمية علي صفحات التواصل والموقع الرسمي علي شبكة المعلومات الدولية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي».

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