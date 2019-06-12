المصرف الأهلي يبدأ صرف السيولة في بني وليد الأحد المقبل

جانب من اجتماع لجنة متابعة وتوزيع السيولة في بني وليد, 12 يونيو 2019 (المجلس البلدي بني وليد)

يبدأ المصرف الأهلي ببلدية بني وليد، توزيع السيولة يوم الأحد المقبل، بسقف سحب 600 دينار (و600 دينار سحب على الأحمر) لمن لا يملك رصيدا بحسابه، بحسب بيان للمجلس البلدي بني وليد اليوم.

وترأس اليوم عميد بلدية بني وليد سالم أنوير، الاجتماع المخصص للجنة متابعة وتوزيع السيولة، والذي ضم كلا من أعضاء المجلس البلدي أبوبكر حامد وشرف الدين كنشيل ومدير مكتب المراقبة المالية، ومديري ومندوبي مصارف كل من الجمهورية سوف الجين والجمهورية بني وليد ومصرف سوف الجين الأهلي، إذ تمحور الاجتماع حول مدة وآلية وموعد البدء في توزيع السيولة.

وأوضح البيان أن مصرفي الجمهورية سيشرعان في توزيع السيولة بعد أن يتم إيداع مرتبات شهر 5 في كافة الحسابات والتي سيتم إيداعها في الأسبوع القادم، فيما سيكون التوزيع بـ750 دينار في مصرف الجمهورية بني وليد، و700 دينار في مصرف الجمهورية سوف الجين.