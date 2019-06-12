ألمانيا تتعهد بتدريب 1500 شرطي ليبي

حفل تخرج لعناصر من الشرطة الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

تعهدت ألمانيا بتدريب 1500 شرطي ليبي، وذلك خلال اجتماع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع وفد ألماني، في تونس.

وناقش الوفد الذي تكون من أعضاء بلجنة الداخلية بالبرلمان الألماني بالإضافة إلى سفير دولة ألمانيا لدى ليبيا «الأوضاع الإنسانية للنازحين والمهاجرين» جراء الحرب الدائرة جنوب طرابلس، وفقًا للصفحة الرسمية للوزارة بـ«فيسبوك».

وزير داخلية «الوفاق» يجتمع مع سفراء 5 دول أوروبية في تونس

كما جدد الوفد الألماني «التأكيد على موقف بلاده بخصوص دعم شرعية حكومة الوفاق الوطني التي نص عليها القرار رقم 2259 الصادر عن الأمم المتحدة».

فتحي باشاغا مع وفد ألماني في تونس. 12يونيو 2019. (وزارة الداخلية)