ألمانيا تتعهد بتدريب 1500 شرطي ليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 09:37 مساء
حفل تخرج لعناصر من الشرطة الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

تعهدت ألمانيا بتدريب 1500 شرطي ليبي، وذلك خلال اجتماع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع وفد ألماني، في تونس.

وناقش الوفد الذي تكون من أعضاء بلجنة الداخلية بالبرلمان الألماني بالإضافة إلى سفير دولة ألمانيا لدى ليبيا «الأوضاع الإنسانية للنازحين والمهاجرين» جراء الحرب الدائرة جنوب طرابلس، وفقًا للصفحة الرسمية للوزارة بـ«فيسبوك».

وزير داخلية «الوفاق» يجتمع مع سفراء 5 دول أوروبية في تونس

كما جدد الوفد الألماني «التأكيد على موقف بلاده بخصوص دعم شرعية حكومة الوفاق الوطني التي نص عليها القرار رقم 2259 الصادر عن الأمم المتحدة».

فتحي باشاغا مع وفد ألماني في تونس. 12يونيو 2019. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراجع الدولار والإسترليني في السوق الرسمية
ليبيا
بالأرقام..الدول التي تملك «أكبر احتياطي من الذهب»
اقتصاد
السوق الرسمية: الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار
ليبيا
الطوير: لا جدوى من خوض تصفيات الشان
رياضة محلية
«طرابلس المركز» تعلن عدم صلاحية شواطئها للسباحة أو الصيد
ليبيا
غات بعد السيول: النازحون يشكون من التلاعب في مواد الإغاثة
ليبيا
مجلس الأمن يؤكد ضرورة التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
السراج: البلاد كانت على أبواب تسوية سياسية
ليبيا
أزمة قانونية تُعدل قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقـيا
رياضة عالمية
أسعار«المركزي» للعملات منذ 2011 وحتى 2019: مسار تصاعدي للدولار وهبوط الاسترليني ...
ليبيا
بعد سرت.. مصراتة دون مياه
ليبيا
خبير نفطي يشرح أسباب فشل السياسات الاقتصادية والاستثمارية بعد العام 1990
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة تطلب موظفين «شباب» من ليبيا