السوق الموازية: تراجع جماعي للعملات الدولية أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 09:24 مساء

انخفضت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية أمام العملة الليبية بشكل طفيف، اليوم مقارنة بأسعار أمس، وفق صفحات متداولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وانخفض سعر صرف الدولار الأميركي إلى 4.375 دينار، مقارنة بنحو 4.40 دينار أمس، كما انخفضت العملة الأوروبية اليورو لتسجل 4.90 دينار، مقابل 4.92 دينار أمس.

أيضًا تراجع الإسترليني إلى 5.47 دينار مقابل 5.50 دينار أمس الثلاثاء.

كذلك انخفض سعر صرف العملة التونسية إلى 1.44 دينار مقابل 1.46 دينار أمس، كما تراجعت الليرة التركية لتسجل 0.74 دينار، مقابل 0.75 دينار أمس.

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