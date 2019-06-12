الحرس البلدي بنغازي يحذر من كارثة بيئية بسبب مياه الصرف في «رحبة العجيلات»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 08:15 مساء
مياه الصرف تهدد بكارثة في رحبة العجيلات ببنغازي, 12 يونيو 2019, (غرفة عمليات الحرس البلدي في بنغازي)

حذرت غرفة عمليات الحرس البلدي في بنغازي من كارثة بيئية من مياه الصرف الصحي بمنطقة رحبة العجيلات، الواقعة بين منطقة بودزيرة وحي السلام، إذ «أصبحت مياه الصرف الصحي تهدد بحدوث كارثة في المنطقة». 

وقال رئيس التحقيق بغرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي، حسين الشريف، إن مياه الصرف الصحي باتت تهدد صحة المواطنين وبيوتهم من الأمراض الخطيرة، مع ارتفاع منسوب المياه بعد قفل غرفة الصرف الصحي من أحد المواطنين.

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وطالب الشريف، بسرعة مواجهة هذا التحدي البيئي، مشددًا على أن مياه الصرف الصحي أو «المياه السوداء» من الممكن أن تسبب كثيرًا من الأمراض الخطيرة نظرًا لاحتوائها على البكتيريا والطفيليات والفيروسات، مما يهدد بكارثة صحية وبيئية.

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