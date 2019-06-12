لجنة الإزالة تشرع في هدم المباني العشوائية والمحال المخالفة بطبرق

أعمال لجنة الإزالة في طبرق. (الإنترنت)

شرعت لجنة الإزالة التي شكلها المجلس التسييري لبلدية طبرق، اليوم الأربعاء، في هدم وإزالة المباني العشوائية والمحال التجارية المخالفة على الطريق الرئيسي داخل المدينة.

وقال الناطق باسم بلدية طبرق، مروان يونس لـ«بوابة الوسط»، إن رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية «يشرف شخصيًّا على عمل لجنة الإزالة» التي تضم في عضويتها ممثلين عن جهاز الحرس البلدي والغرفة الأمنية المشتركة.

وأوضح يونس أن اللجنة شرعت فعليًّا في هدم وإزالة المباني المخالفة الواقعة قرب سوق العرب وحي الصناعية، بعد مرور أكثر من شهر على إخطار أصحابها بضرورة الإخلاء قبل شهر رمضان، مناشدًا كافة القبائل في طبرق والمناطق المجاورة لها ضرورة التعاون مع اللجنة والجهات الأمنية وتمكينها من القيام بأعمالها.

ونوه الناطق باسم بلدية طبرق إلى أن اللجنة ستواصل أعمالها «حتى يتم هدم كافة المقرات والمباني المخالفة الموجودة على الطرق الرئيسية بقوة القانون، وبدعم مباشر من آمر منطقة طبرق العسكرية».