لجنة الإزالة تشرع في هدم المباني العشوائية والمحال المخالفة بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 12 يونيو 2019, 06:37 مساء
أعمال لجنة الإزالة في طبرق. (الإنترنت)

شرعت لجنة الإزالة التي شكلها المجلس التسييري لبلدية طبرق، اليوم الأربعاء، في هدم وإزالة المباني العشوائية والمحال التجارية المخالفة على الطريق الرئيسي داخل المدينة.

وقال الناطق باسم بلدية طبرق، مروان يونس لـ«بوابة الوسط»، إن رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية «يشرف شخصيًّا على عمل لجنة الإزالة» التي تضم في عضويتها ممثلين عن جهاز الحرس البلدي والغرفة الأمنية المشتركة.

وأوضح يونس أن اللجنة شرعت فعليًّا في هدم وإزالة المباني المخالفة الواقعة قرب سوق العرب وحي الصناعية، بعد مرور أكثر من شهر على إخطار أصحابها بضرورة الإخلاء قبل شهر رمضان، مناشدًا كافة القبائل في طبرق والمناطق المجاورة لها ضرورة التعاون مع اللجنة والجهات الأمنية وتمكينها من القيام بأعمالها.

ونوه الناطق باسم بلدية طبرق إلى أن اللجنة ستواصل أعمالها «حتى يتم هدم كافة المقرات والمباني المخالفة الموجودة على الطرق الرئيسية بقوة القانون، وبدعم مباشر من آمر منطقة طبرق العسكرية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالأرقام..الدول التي تملك «أكبر احتياطي من الذهب»
اقتصاد
السوق الرسمية: الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار
ليبيا
الطوير: لا جدوى من خوض تصفيات الشان
رياضة محلية
«طرابلس المركز» تعلن عدم صلاحية شواطئها للسباحة أو الصيد
ليبيا
غات بعد السيول: النازحون يشكون من التلاعب في مواد الإغاثة
ليبيا
مجلس الأمن يؤكد ضرورة التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
السراج: البلاد كانت على أبواب تسوية سياسية
ليبيا
أزمة قانونية تُعدل قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقـيا
رياضة عالمية
أسعار«المركزي» للعملات منذ 2011 وحتى 2019: مسار تصاعدي للدولار وهبوط الاسترليني ...
ليبيا
بعد سرت.. مصراتة دون مياه
ليبيا
خبير نفطي يشرح أسباب فشل السياسات الاقتصادية والاستثمارية بعد العام 1990
ليبيا
«المتاريس» تتحول إلى رمز للاحتجاجات في ضواحي الخرطوم (صور)
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة تطلب موظفين «شباب» من ليبيا