السفير الإيطالي يلتقي السويحلي في طرابلس لبحث الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 04:19 مساء
جانب من لقاء السفير الإيطالي والسويحلي في طرابلس. (السفارة الإيطالية عبر تويتر)

التقى السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، اليوم الأربعاء، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي في طرابلس، لتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في ليبيا، حسب ما ذكر السفارة الإيطالية عبر حسابه بموقع «تويتر».

من جانبه قال السويحلي، في تغريدة عبر حسابه بـ«تويتر»، إنه أكد خلال اللقاء أنه «لا مجال لأحد بعد 17 فبراير 2011 للاستيلاء على الحكم بالقوة تحت أي ذريعة أو من أى طرف كان، ويظل إقامة الدولة المدنية الديمقراطية هدفنا الذى لن نحيد عنه».

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كان السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، التقى أمس الثلاثاء، وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، وأكد أن هناك حاجة ملحة للعودة إلى ليبيا المستقرة والآمنة.

جانب من لقاء السفير الإيطالي والسويحلي في طرابلس. (السفارة الإيطالية عبر تويتر)
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