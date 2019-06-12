كاجمان يبحث استئناف العمل بمشاريع الكهرباء المتوقفة

النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كاجمان خلال لقائه، المدير التنفيذي لشركة للكهرباء. (إدارة التواصل)

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة للشركة، والقيام بأعمال الصيانة السنوية للمحطات الكهربائية.

وناقش اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، ضرورة التنسيق مع مختلف البلديات للتقليل من ساعات طرح الأحمال بين المدن، بحسب بيان صادر عن إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول، التعاقد لاستئناف عمل أبراج المراقبة في الجنوب، والذي أدى سقوطها لأسباب تخريبية، إلى تذبذب عمل الشبكة الكهربائية في المنطقة الجنوبية.

وأكد أنه جرى الاتفاق خلال اللقاء على التواصل مع رئيس المجلس الرئاسي، لعقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، لإعادة تشكيلها لتقوم بدورها على الوجه المطلوب.