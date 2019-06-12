استحداث فرع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في زوارة

جانب من زيارة رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لمدينة زوارة. (صفحة الجهاز عبر فيسبوك)

زار رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، العقيد المبروك عبدالحفيظ، الأربعاء، مدينة زوارة, للوقوف على سير العمل بمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بمدينة زوارة، كاشفًا عن استحداث فرع للجهاز في المدينة.

والتقى عبدالحفيظ، بمدير مديرية أمن زوارة وآمر غرفة العمليات المشتركة زوارة، وأعضاء المجلس البلدي وأعيان والمشائخ بالمدينة، للاطلاع على أبرز الصعاب والاحتياجات التي يحتاجها المركز من أجل إنجاح الخطة والإستراتجية الجديدة التي وضعها رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية لتجفيفها من منابعها بما يتماشى مع القانون الليبي والدولي في هذا المجال.

وأكد أنه تم استحداث فرع للجهاز بالمدينة بهدف تأمين الخط الحدودي البري والبحري غرب البلاد، ومنع تدفق المهاجرين للمدن الأهلة بالسكان بصفة عامة والعاصمة طرابلس بصفة خاصة.

وأشار البيان إلى أنه «رغم الأوضاع الراهنة التي تعاني منها البلاد إلا أن الجهاز يكافح لوقف هذه الظاهرة التي لا تعد خطرًا على ليبيا فقط بل على جميع الدول الإقليمية، حيث تعد ليبيا المتضرر الأول من الهجرة غير الشرعية باعتبارها بلد عبور للمهاجرين».

جانب من زيارة رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لمدينة زوارة. (صفحة الجهاز عبر فيسبوك)

جانب من زيارة رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لمدينة زوارة. (صفحة الجهاز عبر فيسبوك)

جانب من زيارة رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لمدينة زوارة. (صفحة الجهاز عبر فيسبوك)

جانب من زيارة رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لمدينة زوارة. (صفحة الجهاز عبر فيسبوك)

جانب من زيارة رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لمدينة زوارة. (صفحة الجهاز عبر فيسبوك)