إنجاز طبي.. نجاح عملية إزالة ورم خبيث في الرأس بمستشفى طرابلس الجامعي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 03:10 مساء

أعلن المستشفى الجامعي طرابلس، نجاح عملية إزالة ورم خبيث في الفص الأمامي الأيسر للدماغ.

وقال المكتب الإعلامي للمستشفى الجامعي بطرابلس، إن العملية التي أجراها استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري رئيس القسم الدكتور فيصل بن طالب، والفريق الطبي المرافق له كللت بالنجاح التام خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن العملية التي استمرت ست ساعات أجريت لمريض يعاني من ورم خبيث في الفص الأمامي الأيسر للدماغ تسمي طبياً «G.B.M».

وبحسب البيان، فإن المريض وصل المستشفى في حالة غيبوبة تامة، حيث كان يعاني من ضعف في حركة الأطراف، مؤكدًا أنه بعد الكشف وإجراء الفحوصات اللازمة من قبل الأطباء تقرر إجراء العملية بشكل عاجل من أجل إنقاذ حياته.

وأكد الأطباء أن حالة المريض تماثلت للشفاء التام بعد اليوم الرابع من تواجده في غرفة العناية الجراحية، مشيرين إلى أنه بعد أسبوع من إجراء العملية منح له إذن خروج وغادر المستشفى على أن يراجع في العيادات الخارجية.

وقال الأطباء إن «لديهم القدرة على إجراء أكبر العمليات الجراحية في تخصص جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، حال توفير الإمكانيات اللازمة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالأرقام..الدول التي تملك «أكبر احتياطي من الذهب»
اقتصاد
السوق الرسمية: الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار
ليبيا
الطوير: لا جدوى من خوض تصفيات الشان
رياضة محلية
«طرابلس المركز» تعلن عدم صلاحية شواطئها للسباحة أو الصيد
ليبيا
غات بعد السيول: النازحون يشكون من التلاعب في مواد الإغاثة
ليبيا
مجلس الأمن يؤكد ضرورة التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
السراج: البلاد كانت على أبواب تسوية سياسية
ليبيا
أزمة قانونية تُعدل قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقـيا
رياضة عالمية
أسعار«المركزي» للعملات منذ 2011 وحتى 2019: مسار تصاعدي للدولار وهبوط الاسترليني ...
ليبيا
بعد سرت.. مصراتة دون مياه
ليبيا
خبير نفطي يشرح أسباب فشل السياسات الاقتصادية والاستثمارية بعد العام 1990
ليبيا
«المتاريس» تتحول إلى رمز للاحتجاجات في ضواحي الخرطوم (صور)
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة تطلب موظفين «شباب» من ليبيا