السيطرة على حريقين في قسم الريانية وأشجار بمنطقة ماترس تسببا في أضرار بالغة

جانب من عمليات إخماد حريقي الريانية وأشجار ماترس. (صفحة هيئة السلامة عبر فيسبوك)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس، إخماد حريق اندلع في قسم الريانية تسبب في أضرار بالغة في عدد من الأشجار والسيارات.

كما سيطرت الهيئة، على حريق اندلع في أشجار بمنطقة ماترس بمدينة درج الليبية.

جانب من عمليات إخماد حريقي الريانية وأشجار ماترس. (صفحة هيئة السلامة عبر فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد حريقي الريانية وأشجار ماترس. (صفحة هيئة السلامة عبر فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد حريقي الريانية وأشجار ماترس. (صفحة هيئة السلامة عبر فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد حريقي الريانية وأشجار ماترس. (صفحة هيئة السلامة عبر فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد حريقي الريانية وأشجار ماترس. (صفحة هيئة السلامة عبر فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد حريقي الريانية وأشجار ماترس. (صفحة هيئة السلامة عبر فيسبوك)

جانب من عمليات إخماد حريقي الريانية وأشجار ماترس. (صفحة هيئة السلامة عبر فيسبوك)