«الهلال الأحمر» يجهز قوارب لإنقاذ العالقين في غات

الهلال الأحمر الليبي ينقذ العالقين في غات. (الهلال الأحمر)

أعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، تجهيز قوارب لإنقاذ العالقين في غات جراء الفيضانات التي تجتاح المدينة منذ حوالي أسبوعين.

وقالت أمانة الهلال الأحمر، في بيان صادر عنها اليوم، إنه «منذ وصولهم يتجهز فريق الإنقاذ البحري التابع للهلال الأحمر أجدابيا بكامل تجهيزاته، كي يبدأ عملياته داخل أحياء غات رفقة جهاز الدفاع المدني، لينقذ العالقين ويساعد الجميع في إخراج ممتلكاتهم الثمينة».

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وأشارت إلى أن «الشباب سطروا أروع المعاني، بعد أن أصّر أحد السكان أن يخرج ماعزه معه، لأن هذا كل ما يملكه في حياته (..) الفريق استجاب لطلبه لأن في كل ذي كبد رطبة أجر».

وأوضحت أنها خصصت قوارب لمساعدة العناصر الفنية التابعة للشركة العامة لكهرباء لمتابعة الأضرار التي تعرضت لها الشبكة في المدينة, وأخرى لمساعدة الإمداد الطبي لاستخراج الأدوية من مخازنه.

وحذرت لجنة الأزمة التي شكلتها حكومة الوفاق الوطني لمتابعة أوضاع المتضررين من سيول غات، من مخاوف انتشار الأمراض بين العائلات النازحة إلى المدارس، وخطر تلوث مياه الآبار والشرب واختلاطها وتأثيرها على المواطنين، مؤكدة في الوقت نفسه أن «الأوضاع في المدينة تتجه للتحسن».

الهلال الأحمر الليبي ينقذ العالقين في غات. (الهلال الأحمر)

الهلال الأحمر الليبي ينقذ العالقين في غات. (الهلال الأحمر)

الهلال الأحمر الليبي ينقذ العالقين في غات. (الهلال الأحمر)

الهلال الأحمر الليبي ينقذ العالقين في غات. (الهلال الأحمر)

الهلال الأحمر الليبي ينقذ العالقين في غات. (الهلال الأحمر)

الهلال الأحمر الليبي ينقذ العالقين في غات. (الهلال الأحمر)

الهلال الأحمر الليبي ينقذ العالقين في غات. (الهلال الأحمر)