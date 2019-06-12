صيانة المولد الكهربائي المغذي لمركز غسيل الكلي بزوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 01:18 صباحا
أعمال صيانة المولد الخاص بمركز غسيل الكلي في زوارة. (الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، أن إدارة الديزل والطوارئ التابعة لها، أنجزت أعمال الصيانة اللازمة للمولد الكهربائي المغذي لمركز غسيل الكلي بمدينة زوارة، من أجل تأمين التغذية الكهربائية للمستشفيات وغيرها خاصة في فترتي الذروة الصيفية والشتوية.

وقالت «الكهرباء»، في بيان صادر عنها اليوم، إن إدارة الديزل والطواري أنجزت أمس الثلاثاء أعمال الصيانة اللازمة للمولد الكهربائي المغذي لمركز غسيل الكلي بمدينة زوارة، كما أجرت الكشف على شبكة الكهرباء المغذية للمركز من خلال فريق فني متخصص، لإجراء تلك الصيانة التي من شأنها إطالة عمر المولد وكفاءة أدائه في العمل.

أعمال صيانة المولد الخاص بمركز غسيل الكلي في زوارة. (الكهرباء)
أعمال صيانة المولد الخاص بمركز غسيل الكلي في زوارة. (الكهرباء)
أعمال صيانة المولد الخاص بمركز غسيل الكلي في زوارة. (الكهرباء)
أعمال صيانة المولد الخاص بمركز غسيل الكلي في زوارة. (الكهرباء)
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