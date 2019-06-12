تراجع الدولار والإسترليني في السوق الرسمية

سجل الدولار انخفاضًا مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، إذ سجل متوسط سعر الدولار 1.3929 دينار، مقابل 1.3944 دينار أمس الثلاثاء، حسب بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

لكن سعر صرف اليورو ارتفع إلى 1.5795 دينار، مقابل 1.5781 دينار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني 1.7729 دينار، مقابل 1.768 دينار.

كما صعد سعر صرف الين الياباني إلى 1.29 دينار، مقابل 1.28 دينار، في حين ارتفع اليوان الصيني 0.2013 دينار، مقابل 0.2017 دينار.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، انخفضت العملة السعودية أمام العملة الليبية خلال الفترة نفسها، لتسجل 0.3714 دينار، مقابل 0.3718 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي الذي تراجع إلى 0.3792 دينار، مقابل 0.3796 دينار.