«إيواء قنفوذة»: ارتفاع أعداد المهاجرين بالمركز إلى 212 نزيـلًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 12:31 مساء
مهاجرون أفارقة في أحد مراكز الإيواء بليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز إيواء قنفوذة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبرى، ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين داخل المركز إلى 212 نزيلًا.

وقال مسؤول الإعلام في الجهاز أمجد الورفلي، إن المهاجرين داخل مركز إيواء قنفوذة ينتمون إلى الجنسيات الإفريقية (السودانية والتشادية والإثيوبية والإرتيرية والصومالية بينهم أربع نساء وطفل).

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وأضاف الورفلي أن المهاجرين لا يوجد لديهم أوراق ثبوتية وعدد منهم مصاب بالأمراض السارية (الإيدز والوباء الكبدي).

وأشار إلى أن رئيس فرع الجهاز بنغازي الكبرى المقدم أشرف هويدي أصدر تعليماته بترحيل المهاجرين إلى بلدانهم، بالتعاون مع المنظمة العالمية للهجرة.

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